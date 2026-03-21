- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident grav la limita județelor Galați și Vaslui: un mort și 14 răniți după ce un autocar s-a răsturnat

Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident autocar galati vaslui

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în această dimineață, în jurul orei 04:00, pe DN 24/E 581, între localitățile Priponești și Tutova, la limita dintre județele Galați și Vaslui. Un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care efectua o cursă pe ruta Chișinău – București, s-a răsturnat în afara carosabilului.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, în autocar se aflau 44 de pasageri. Din motive care urmează să fie stabilite în urma anchetei, vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-o zonă de drum drept, unde există o diferență de nivel de aproximativ doi metri între carosabil și acostament.

Impactul a fost extrem de violent. Unul dintre pasageri a fost proiectat în afara autocarului, acesta fiind declarat decedat la fața locului.

- Publicitate -

Alte 14 persoane au fost rănite în urma accidentului și au fost transportate la spitalele din zonă pentru îngrijiri medicale. Autoritățile au intervenit cu echipaje de descarcerare, ambulanțe și poliție pentru gestionarea situației.

Șoferul autocarului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -