Acțiune a polițiștilor în Vălenii de Munte și localitățile din jur. Zeci de amenzi pentru pietoni și bicicliști

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat vineri, 20 martie, o acțiune amplă pe raza orașului Vălenii de Munte, dar și în localitățile Bălțești, Măgurele, Drajna și Măneciu. Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și combaterea abaterilor de la legislația rutieră, în special în rândul pietonilor și bicicliștilor.

- Publicitate -

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat aproximativ 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 7.500 de lei. Dintre acestea, jumătate au vizat abateri comise de pietoni și bicicliști, fiind sancționate în special traversările neregulamentare și nerespectarea regulilor de circulație pe bicicletă.

De asemenea, polițiștii au reținut trei certificate de înmatriculare pentru nereguli constatate în trafic.

- Publicitate -

Reprezentanții poliției atrag atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație, mai ales de către categoriile vulnerabile. Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, după o asigurare temeinică.

„Siguranța pe drumurile publice este o responsabilitate comună. Prin eforturi comune, putem reduce riscurile producerii de accidente și ne putem proteja viața”, transmit polițiștii prahoveni.