Gest extrem făcut de un tânăr din Bănești: a evadat din arestul la domiciliu și a dat foc casei părinților

Un tânăr în vârstă de 22 din Bănești, care se afla în arest la domiciliu, a recurs la un gest extrem în data de 10 martie. Acesta ar fi încălcat măsura dispusă de judecător, a părăsit domiciliu și în urma unor certuri telefonice cu tatăl său a dat foc locuinței.

- Publicitate -

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, la data de 10 martie 2026, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său ar fi părăsit, fără drept, imobilul stabilit ca loc de executare a măsurii preventive a arestului la domiciliu, situat în localitatea Bănești.

În aceeași zi, în cursul serii, persoana în cauză ar fi provocat, în mod intenționat, un incendiu la propria locuință, pe fondul unui conflict verbal purtat telefonic cu tatăl său, incendiul extinzându-se ulterior la un imobil învecinat, fiind produse pagube materiale.

- Publicitate -

În urma administrării probatoriului, la data de 11 martie 2026, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului.

La data de 19 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Câmpina a admis propunerea procurorului și a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de persoana în cauză.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.