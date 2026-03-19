Percheziții DNA la firme de ride-sharing din București și Ilfov. Prejudiciu de 61 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat joi, 19 martie 2026, percheziții la mai multe firme care activează în sectorul transportului alternativ de persoane (ride‑sharing), într‑un dosar de evaziune fiscală de proporții.

Ancheta vizează suspiciuni privind prejudicierea bugetului statului cu aproximativ 61 milioane de lei, în perioada ianuarie 2019 – august 2025.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2019 – august 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 61 milioane de lei.

În cursul zilei de 19 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, au transmis reprezentanții DNA printr-un comunicat de presă.