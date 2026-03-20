Nou val de tentative de fraudă în online. Site-uri de știri clonate de hackeri pentru investiții în criptomonede

Autoritățile atrag atenția asupra unui nou val de tentative de fraudă care circulă pe internet. Mai multe pagini web false, care imită identitatea unor instituții media cunoscute, inclusiv Digi24, au fost create pentru a promova platforme fictive de investiții și criptomonede.

- Publicitate -

Campania frauduloasă vizează persoane care caută câștiguri rapide sau suplimentarea veniturilor și se desfășoară cu o strategie bine pusă la punct: anunțuri sponsorizate pe platformele de social media, reclame online care folosesc imaginea unor persoane publice și texte convingătoare, menite să creeze impresia de legitimitate.

Cum funcționează escrocheria

Potențialele victime sunt atrase prin articole și postări care par să fie autentice, imitând identitatea vizuală a unor companii de presă cunoscute. Pentru a spori credibilitatea, atacatorii includ testimoniale false și recenzii fabricate, care sugerează că alți utilizatori ar fi câștigat bani rapid cu ajutorul platformei.

- Publicitate -

De asemenea, frauda este justificată printr-un element tehnologic fals: „Nu este magie, este tehnologie. AI-ul din AVUȚIAN analizează piețe, execută mii de microtranzacții și selectează pozițiile cele mai profitabile”.

Odată ce utilizatorii completează un formular cu date personale, sunt contactați telefonic de persoane care se recomandă drept consultanți financiari.

Prin tehnici de inginerie socială, victimele sunt convinse să ofere date sensibile, să își deschidă conturi pe platforme false și să vireze bani, suma minimă solicitată fiind de 1.100 RON.

- Publicitate -

Recomandări pentru siguranța online

DNSC reamintește că instituțiile media legitime nu promovează investiții cu profit garantat. În acest context, utilizatorii trebuie să respecte câteva reguli esențiale: