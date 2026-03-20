- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Nou val de tentative de fraudă în online. Site-uri de știri clonate de hackeri pentru investiții în criptomonede

Autor: Ștefan Vlăsceanu
fraude online

Autoritățile atrag atenția asupra unui nou val de tentative de fraudă care circulă pe internet. Mai multe pagini web false, care imită identitatea unor instituții media cunoscute, inclusiv Digi24, au fost create pentru a promova platforme fictive de investiții și criptomonede.

- Publicitate -

Din articol

Campania frauduloasă vizează persoane care caută câștiguri rapide sau suplimentarea veniturilor și se desfășoară cu o strategie bine pusă la punct: anunțuri sponsorizate pe platformele de social media, reclame online care folosesc imaginea unor persoane publice și texte convingătoare, menite să creeze impresia de legitimitate.

Cum funcționează escrocheria

Potențialele victime sunt atrase prin articole și postări care par să fie autentice, imitând identitatea vizuală a unor companii de presă cunoscute. Pentru a spori credibilitatea, atacatorii includ testimoniale false și recenzii fabricate, care sugerează că alți utilizatori ar fi câștigat bani rapid cu ajutorul platformei.

- Publicitate -

De asemenea, frauda este justificată printr-un element tehnologic fals: „Nu este magie, este tehnologie. AI-ul din AVUȚIAN analizează piețe, execută mii de microtranzacții și selectează pozițiile cele mai profitabile”.

Odată ce utilizatorii completează un formular cu date personale, sunt contactați telefonic de persoane care se recomandă drept consultanți financiari.

Prin tehnici de inginerie socială, victimele sunt convinse să ofere date sensibile, să își deschidă conturi pe platforme false și să vireze bani, suma minimă solicitată fiind de 1.100 RON.

- Publicitate -

Recomandări pentru siguranța online

DNSC reamintește că instituțiile media legitime nu promovează investiții cu profit garantat. În acest context, utilizatorii trebuie să respecte câteva reguli esențiale:

  • Verificați întotdeauna adresa exactă a site-ului (URL) înainte de a introduce orice date.
  • Fiți precauți cu reclamele care promit câștiguri rapide și folosesc imaginea unor vedete sau persoane publice.
  • Consultați informațiile din surse multiple și cu reputație.
  • NU introduceți date personale sau financiare pe site-uri suspecte și verificați link-urile cu soluții de securitate.
  • NU furnizați date sensibile telefonic și nu instalați aplicații sau programe la cererea unor necunoscuți.
  • NU transferați bani la solicitarea unor necunoscuți.
  • Orice tentativă de fraudă poate fi raportată pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau apelând numărul 1911.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Afacerea balastierelor din Prahova. Doar 2 din 31 de iazuri piscicole avizate au fost finalizate

Marius Nica Marius Nica -
Analiza prezentată recent de Ministerul Mediului privind exploatările de...

Cum au creat mai mulți elevi din Câmpina un club care îi ajută pe liceeni să-și găsească drumul în viață

Marius Nica Marius Nica -
La Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a apărut,...

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -