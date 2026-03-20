Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Este 50% din salariul minim brut

Vești bune pentru românii care beneficiază de indemnizația de însoțitor: suma acordată lunar va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie.
Indemnizația este un ajutor financiar destinat persoanelor cu handicap grav, care au nevoie de sprijin permanent în viața de zi cu zi și nu se pot îngriji singure.
50% din salariul minim. Cât este indemnizația în 2026
Conform legislației în vigoare, indemnizația de însoțitor reprezintă 50% din salariul minim brut.
În prezent, în martie 2026, aceasta este de aproximativ 2.025 de lei pe lună.
De la 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, indemnizația va ajunge la aproximativ 2.162,5 lei lunar, adică o majorare de 137,5 lei.
Creșterea este automată, deoarece valoarea indemnizației este direct legată de salariul minim.
Cine poate beneficia de acest ajutor
Indemnizația de însoțitor se acordă persoanelor cu handicap grav sau pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate, care au nevoie de ajutor permanent.
Beneficiarii au două variante:
- fie angajează un asistent personal plătit de stat
- fie primesc indemnizația lunară în bani
Cele două forme de sprijin nu pot fi cumulate.
De asemenea, dreptul se obține pe bază de cerere, depusă la autoritățile locale, împreună cu documentele medicale și certificatul de încadrare în grad de handicap.
Banii se acordă lunar, indiferent de contribuții
Indemnizația nu depinde de contribuțiile la stat și este plătită din bugetul public, având rolul de a acoperi costurile pentru îngrijirea zilnică a persoanelor dependente.
Pentru pensionarii de invaliditate gradul I, acest ajutor se acordă suplimentar față de pensie și se menține chiar și după trecerea la pensia pentru limită de vârstă.
Mai bine scrieti baieti, scrieti baieti, cum spunea Lenin o data, despre indexarea pensiilor care nu s-a facut de doi ani!
Acesta poate fi un subiect de presa pentru ca sunt 4,7 milioane de romani care trebuiau sa aiba pensii indexate cu 19,2%!
Intre timp sinecurile si sinecuristii sunt la locul lllor:
– Pensiile speciale sunt neatinse,
– cumularzii sunt neimpozitati,
-amantele primarilor si a Presedintilor de CJ sint la locul lor,
– bugetari fara numar la Primariile de la tara,
– vicePrimar, secretar, consilier Fonduri Europene, fara numar in toate cele 1500 de comune cu pâna la 5000 de locuitori,
– sporuri salariale reinventate la Primarii,
– 30400 de consilieri locali care ard gazul cand populatia României a scazut cu 5 milioane.
😡😡
Acestea sunt probleme reale ale Romaniei plina de stimulente pentru nemuncă!
Pentru plus 100 lei la indemnizația de însoțitor chiar nu merita discutia pentru ca mareste frustarea si tensiunea sociala.
Presiunea pe temele de mai sus ar schimba perceptia nationala ca: „ne da”!
Incercati cu tema asta:
consilierii locali care sunt f.multi, care fac nimic si consuma 20% din fondul de salarii al Primariilor!
Efectul ar fi benefic pentru societatea româneasca capusata de politicienii multi si corupti!😡😡