Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Este 50% din salariul minim brut

Vești bune pentru românii care beneficiază de indemnizația de însoțitor: suma acordată lunar va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie.

- Publicitate -

Indemnizația este un ajutor financiar destinat persoanelor cu handicap grav, care au nevoie de sprijin permanent în viața de zi cu zi și nu se pot îngriji singure.

50% din salariul minim. Cât este indemnizația în 2026

Conform legislației în vigoare, indemnizația de însoțitor reprezintă 50% din salariul minim brut.

- Publicitate -

În prezent, în martie 2026, aceasta este de aproximativ 2.025 de lei pe lună.

De la 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, indemnizația va ajunge la aproximativ 2.162,5 lei lunar, adică o majorare de 137,5 lei.

Creșterea este automată, deoarece valoarea indemnizației este direct legată de salariul minim.

- Publicitate -

Cine poate beneficia de acest ajutor

Indemnizația de însoțitor se acordă persoanelor cu handicap grav sau pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate, care au nevoie de ajutor permanent.

Beneficiarii au două variante:

fie angajează un asistent personal plătit de stat

fie primesc indemnizația lunară în bani

Cele două forme de sprijin nu pot fi cumulate.

- Publicitate -

De asemenea, dreptul se obține pe bază de cerere, depusă la autoritățile locale, împreună cu documentele medicale și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Banii se acordă lunar, indiferent de contribuții

Indemnizația nu depinde de contribuțiile la stat și este plătită din bugetul public, având rolul de a acoperi costurile pentru îngrijirea zilnică a persoanelor dependente.

Pentru pensionarii de invaliditate gradul I, acest ajutor se acordă suplimentar față de pensie și se menține chiar și după trecerea la pensia pentru limită de vârstă.