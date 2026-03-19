Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de pacienți și angajați au fost evacuați

Un incendiu a izbuncit joi dimineață într-o cameră din Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca.

În urma incediului, au ars materiale textile, iar pacienții și cadrele medicale au fost evacuate, anunță ISUBIF.

„În urmă cu scurt timp am fost anunțați de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. În urma recunoasterii efectuate de primele echipaje se observă o ușoară degajare de fum în interior, fără flacără”, a anunțat ISUBIF.

În urma incendiului, au fost evacuați personalul medical și pacienții – aproximativ 50 de persoane.

Nu sunt victime. „Incendiul s-a manifestat într-o camera la etajul 1, au ars materiale textile. Incendiul este lichidat, nu sunt persoane rănite”, a precizat IUBIF.