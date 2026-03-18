Ați văzut-o? O femeie în vârstă de 88 de ani din Ploiești a fost dată dispărută

Polițiștii prahoveni sunt în alertă după ce un bărbat din Ploiești a reclamat miercuri, 18 martie, dispariția de la domiciliu a mătușii sale. Femeia are 88 de ani, se numește Mielu Ecaterina și este domiciliată tot în Ploiești.

„La data de 18 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că mătușa sa, MIELU ECATERINA, în vârstă de 88 de ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 150 cm înălțime, 50 de kilograme, păr alb, ochi căprui.

Nu se cunosc articolele de vestimentație purtate la momentul dispariției”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova

Persoanele care pot oferi informații cu privire la femeia în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.