Cum va fi vremea de Florii și Paște. ANM anunță o primăvară capricioasă, cu ploi și variații de temperatură

După câteva zile dominate de vânt puternic și temperaturi în scădere, primăvara își arată din nou latura schimbătoare, iar meteorologii avertizează că nici perioada sărbătorilor pascale nu va aduce o stabilizare clară a vremii.

- Publicitate -

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prognoza pentru Florii și Paște indică o vreme instabilă, cu alternanțe între zile mai calde și episoade de răcire și ploi.

Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, spune că atmosfera va fi influențată de mai multe sisteme meteo active simultan, ceea ce va duce la schimbări frecvente de la o zi la alta, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

„Avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă”, a explicat meteorologul, precizând că influențele vin atât dinspre Marea Mediterană, cât și dinspre Marea Neagră și Oceanul Atlantic.

Zile calde, dar și perioade cu ploi și răcire

Concret, pentru perioada Floriilor și a Paștelui nu se conturează un interval lung de vreme stabilă și însorită. Meteorologii estimează că vor exista zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar și episoade de răcire temporară, însoțite de ploi, uneori mai consistente în anumite regiuni.

În unele zone, în special în sud-vestul țării, cantitățile de precipitații ar putea fi mai însemnate, ajungând chiar la 20–25 l/mp.

- Publicitate -

O primăvară instabilă până la Paște

Specialiștii ANM atrag atenția că această instabilitate nu este un episod izolat, ci face parte dintr-un tipar mai larg pentru următoarele săptămâni.

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de normalul perioadei, însă regimul pluviometric va crește spre începutul lunii aprilie, când sunt așteptate mai multe precipitații, inclusiv în sud și est.

Cu alte cuvinte, până la Paște, vremea va rămâne schimbătoare, fără o tendință clară de stabilitate.

- Publicitate -

De Florii și de Paște, românii trebuie să se aștepte la o vreme tipică de primăvară: variabilă, uneori capricioasă, cu alternanțe între soare și ploaie.

Chiar dacă nu vor lipsi momentele plăcute, cu temperaturi mai ridicate, nu este exclus ca acestea să fie întrerupte de episoade de răcire și precipitații, astfel că planurile în aer liber vor depinde, mai mult ca de obicei, de evoluția zilnică a vremii.