Motorina premium aproape de 10 lei/litru în Ploiești. Prețuri record la carburanți miercuri, 18 martie

A noua scumpire la pompă din ultimele două săptămâni aduce prețuri record pentru carburanți la stațiile din Ploiești.

În benzinăriile din municipiu monitorizate de Consiliul Concurenței, benzina standard a ajuns să fie vândută chiar și cu 8,82 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă 9,39 lei. Varianta premium diesel urcă până la 9,95 lei.

Prețuri record la benzinăriile din Ploiești

În acest context, autoritățile analizează ce măsuri pot lua pentru a face față creșterilor, care se apropie deja de pragul de 10 lei pe litru.

După mai multe discuții purtate între Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, guvernanții au în vedere trei posibile măsuri fiscale: reducerea accizei, scăderea taxei pe valoarea adăugată sau plafonarea prețurilor.

Comparativ cu criza energetică din iunie 2022, atunci când a fost acordată o subvenție de 0,50 lei pentru șoferi, prețurile actuale de la pompă sunt la un nivel mai ridicat.

Potrivit digi24.ro, la finalul săptămânii viitoare am putea vedea trecut chiar și pragul psihologic de 10 lei pe litru de combustibil.

Până în acest moment a fost luată o singură măsură fiscală pentru transportatori: un ajutor în valoare de 0,85 lei pentru fiecare litru de combustibil, valabil până la finalul acestui an.

Prețurile la carburanți în Ploiești, miercuri, 18 aprilie, în benzinăriile monitorizate de Consiliului Concurenței

Benzină standard – 8,65 lei/litru Lukoil, 8,73 lei/litru MOL, 8,69-8,71 lei/litru Petrom și 8,82 lei/litru OMV;

Benzină premium – 9,35 lei/litru Lukoil, 9,45 lei/litru MOL, 9,28-9,3 lei/litru Petrom și 9,55 lei/litru OMV;

Motorină standard: 9,27 lei/litru Lukoil, 9,32 lei/litru MOL, 9,25-9,26 lei/litru Petrom și 9,39 lei/litru OMV;

Motorină premium: 9,63 lei/litru Lukoil, 9,86 lei/litru MOL, 9,67-9,68 lei/litru Petrom și 9,95 lei/litru OMV;