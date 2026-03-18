Camion răsturnat pe A3 București-Ploiești, în urma exploziei unui pneu. Trafic blocat-VIDEO

Traficul rutier pe A3 București-Ploiești este blocat pe raza județului Ilfov, în zona km 35, din cauza unui eveniment rutier în care a fost implicat un camion.

Potrivit primelor informații, se pare că șoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului și a intrat în parapetul care separă sensurile de mers, în urma exploziei unui pneu.

Din fericire, nu sunt înregistrate victime.

Traficul în zonă este restricționat până la ridicarea camionului.

UPDATE: Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Român, în zona localității Gruiu, județul Ilfov, s-a produs o explozie asupra unei anvelope a unui autocamion (fără încărcătură), care se deplasa în direcția către Ploiești.

În urma evenimentului camionul s-a răsturnat pe carosabil, afectând ambele sensuri de mers. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale direcției către Ploiești și pe banda 2 a sensului către București, valorile de trafic fiind în creștere.

sursa video: Whatsapp InfoTrafic Prahova