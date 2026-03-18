Remorcher cu cinci oameni la bord scufundat în Portul Midia

Un remorcher s‑a scufundat miercuri dimineață în Portul Midia (Dana 1). Autoritățile au declanșat o misiune de salvare de urgență după ce la fața locului s‑a constatat că la bordul ambarcațiunii ar putea fi cinci persoane, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

UPDATE: La locul naufragiului, intervin două ambarcațiuni de la Agenția Româna de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) cu patru scafandri, a anunțat ISU Dobrogrea.

De asemenea, pe drum spre locul evenimentului se află încă o ambarcațiune ARSVOM cu 4 militari din cadrul ISU și 6 scafandri utilitari din cadrul ARSVOM care vor interveni pentru găsirea celor patru marinari dispăruți.

Marinarul care a fost găsit în apă a fost declarat decedat, anunță ISU Dobrogea. El a fost resuscitat aproximativ o oră.

Articol inițial

O persoană a fost deja scoasă din apă și adusă la cheu, unde echipajele medicale îi aplică manevre de resuscitare.

„O persoană este în curs de resuscitare, aceasta fiind adusă la cheu”, a transmis ISU.

La fața locului, Departamentul pentru Situații de Urgență intervine cu 3 echipaje, 1 echipaj de terapie intensivă mobilă , elicopter, un echipaj SMURD B si o mașina de stingere, ambarcațiune si echipa de scafandri.

Potrivit Rompetrol, în cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare.

Vom reveni cu detalii