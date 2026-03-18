Pericol pe șosea: Sub influența alcoolului, fără permis și fără RCA, depistat în trafic la Gornet Cricov

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un bărbat în vârstă de 67 de ani este cercetat penal după ce a ignorat legea când s-a urcat la volan. Cu permisul de conducere suspendat și sub influența alcoolului, prahoveanul a fost depistat în trafic pe DJ 102N, în Gornet Cricov. 

Verificările polițiștilor au scos la iveală și faptul că mașina pe care o conducea nu avea asigurare.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Apostolache, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 17 martie a.c., au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Județean 102N, în localitatea Gornet Cricov.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 67 de ani din comună. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatul în cauză figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată.

De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate privind autovehiculul, s-a constatat că acesta nu este asigurat cu contract de răspundere civilă RCA.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

