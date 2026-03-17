Casă cuprinsă de flăcări la Drajna. Incendiul a izbucnit din cauza unui aragaz

Pompierii prahoveni au intervenit marți după amiază în localitatea Poiana Mierlei din comuna Drajna, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință.
- Publicitate -
La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, afectând atât locuința, cât și o anexă gospodărească.
- Publicitate -
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Cauza probabilă a producerii incendiului a fost utilizarea necorespunzătoare a unui aparat de gătit (aragaz), cel mai probabil lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit.