Casă cuprinsă de flăcări la Drajna. Incendiul a izbucnit din cauza unui aragaz

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Pompierii prahoveni au intervenit marți după amiază în localitatea Poiana Mierlei din comuna Drajna, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. 

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, afectând atât locuința, cât și o anexă gospodărească.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost utilizarea necorespunzătoare a unui aparat de gătit (aragaz), cel mai probabil lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit.

„Mi-am distrus viața!” Mărturia unui fost fotbalist de carieră, dependent de jocuri de noroc

Oana Stoica Oana Stoica -
Observatorul Prahovean continuă campania ”Ploiești, fără păcănele!” în contextul...

Diferență uriașă între Buzău și Ploiești la impozitarea clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice

Corina Matei Corina Matei -
Cota de impozitare pe clădirile nerezidențiale, la Ploiești, pentru...

Revizie parțială la Petrobrazi: singura rafinărie funcțională din România își reduce producția de carburanți

Marius Nica Marius Nica -
În plină criză petrolieră, declanșată de războiul din Orientul...

