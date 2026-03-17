Trei adolescenți reținuți pentru 24 de ore pentru furturi din Afi Ploiești

Trei adolescenți cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind principalii suspecți în cazul mai multor furturi de haine care au avut loc în centrul comercial Afi Ploiești.

Potrivit IPJ Prahova, cercetările au fost demarate în urma unor sesizări înregistrate în cursul lunilor septembrie 2025 și februarie 2026 prin care se reclama că persoane necunoscute ar fi sustras din incinta unor societăți comerciale mai multe bunuri, a căror valoare estimativă ar fi de 2.500 de lei.

În urma activităților operative desfășurate, polițiștii au identificat persoanele în cauză ca fiind un trei tineri cu vârste cuprinse între 16 ani și 19 ani din municipiul Ploiești.

După administrarea probatoriului, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea documentării întregii activități infracționale.