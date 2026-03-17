Razie rutieră pe DN1 în Prahova. Sunt vizați șoferii vitezomani și agresivi

O acțiune de amploare a Poliției Rutiere este în desfășurare marți pe DN1 în Prahova. Sunt vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză, efectuează depășiri neregulamentare sau comit alte abateri care pot pune în pericol siguranța traficului rutier.

- Publicitate -

„Astăzi, 17 martie 2026, în intervalul orar 11:00–15:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova desfășoară o acțiune în sistem “RELEU” pe Drumul Național 1(E60).

Activitatea are ca scop prevenirea și reducerea accidentelor rutiere, precum și creșterea gradului de vizibilitate a elementului polițienesc în trafic.

- Publicitate -

Acțiunea face parte dintr-un demers organizat la nivel național, fiind desfășurată de polițiștii rutieri în toate județele tranzitate de Drumul Național 1.

Polițiștii vor acționa pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, efectuează depășiri neregulamentare sau comit alte abateri care pot pune în pericol siguranța traficului rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să manifeste prudență sporită la volan.