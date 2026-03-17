Polițistă din Ilfov, în centrul unui scandal de videochat. Fostul iubit a fost cel care a deconspirat-o

O polițistă în vârstă de 32 de ani din județul Ilfov este în centrul unui scandal după ce colegii săi au descoperit că aceasta ar fi făcut videochat în paralel cu activitatea din sistem, potrivit observatornews.ro.

Femeia era angajată din sursă externă, începând cu ianuarie 2025, la sediul central al Poliției Ilfov, unde se ocupa de eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Potrivit sursei citate, polițista avea un salariu de aproximativ 5.500 de lei pe lună, însă ar fi continuat să obțină venituri suplimentare din activități de videochat.

Banii ar fi provenit în special din străinătate, iar printre clienți s-ar fi aflat persoane influente, inclusiv un europarlamentar și un avocat din Elveția. Unul dintre aceștia i-ar fi plătit chiar și chiria în București.

Deși la angajare nu au fost identificate probleme, ancheta internă a fost declanșată după ce în conturile femeii au fost observate sume importante de bani venite din afara țării.

Ulterior, aceasta ar fi recunoscut în fața colegilor că a lucrat în trecut într-un studio de videochat, în perioada 2016–2019, dar și că ar fi păstrat legătura cu unii clienți.

Cazul ar fi ieșit la iveală după ce femeia ar fi fost deconspirată chiar de fostul iubit, care este, la rândul său, polițist.

După apariția suspiciunilor, polițista a fost pusă la dispoziție, iar conducerea instituției a demarat verificări pentru a stabili dacă a încălcat regulamentul sau statutul polițistului.

În funcție de rezultatele anchetei, femeia riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv pierderea locului de muncă. De asemenea, există suspiciuni că ar putea fi verificate și aspecte legate de proveniența veniturilor, inclusiv din punct de vedere fiscal.