Se închide circulația miercuri pe strada Găgeni din Ploiești, pentru lucrări de asfaltare

Primăria Ploiești a anunțat închiderea temporară a circulației pe strada Găgeni din Ploiești, începând de miercuri dimineața, ora 09.00.

Măsura este necesară pentru asfaltarea tronsonului străzii Găgeni cuprins între strada Văleni și strada Alexandru Depărățeanu.

„Pentru continuarea în condiții de siguranță a acestor lucrări, circulația rutieră va fi închisă total pe segmentul menționat, în data de 18.03.2026, începând cu ora 09.00.

Derulăm aceste lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pentru creșterea siguranței în trafic”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

