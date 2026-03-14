Alertă MAI: Campanie de manipulare online cu „polițiști” creați de inteligența artificială

Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei acțiuni de manipulare online care urmărește influențarea opiniei publice și amplificarea tensiunilor sociale. Potrivit instituției, în mediul online circulă postări care folosesc personaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale și cărora li se atribuie, în mod fals, identitatea de polițiști sau jandarmi.

Vă reamintim că la începutul acestui an Observatorul Prahovean a identificat două situații similare, în care eroi erau o așa zisă coafeză din Ploiești și un taximetrist.

Reprezentanții MAI spun că, la prima vedere, mesajele par să prezinte acțiuni ale unor oameni ai legii, însă scopul real ar fi diferit: crearea unor reacții negative în rândul populației față de aplicarea legii.

„Autorii folosesc personaje create cu aplicații de inteligență artificială, cărora le atribuie în mod fals identitatea de angajați ai MAI, polițiști sau jandarmi”, transmit reprezentanții instituției.

Potrivit comunicatului, mesajele sunt construite astfel încât să promoveze ideea că polițiștii care ignoră anumite ilegalități ar proceda corect, narativ care ar putea submina încrederea în instituțiile statului și în aplicarea legii.

Oficialii precizează că interacțiunea prezentată în postările distribuite online nu a existat în realitate, iar persoanele din imagini nu sunt reale.

MAI avertizează că în perioada următoare există riscul intensificării unor astfel de campanii de manipulare, care pot specula evenimentele curente sau contextul social pentru a genera teamă și neliniște în rândul populației.

În acest context, autoritățile le recomandă utilizatorilor de internet să nu distribuie astfel de postări și să verifice cu atenție imaginile, deoarece conținutul generat cu inteligență artificială prezintă adesea erori vizibile.

Totodată, reprezentanții ministerului îi invită pe cei care observă astfel de detalii să le semnaleze, pentru a contribui la identificarea conținutului manipulator distribuit în mediul online.