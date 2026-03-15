Când ar putea fi inaugurați primii kilometri ai Autostrăzii A0 Nord, între DN1 și DN1A

Primii kilometri ai Autostrăzii A0 Nord, pe sectorul dintre DN1 și DN1A, ar putea fi deschiși circulației în această vară, potrivit estimărilor făcute de Asociația Pro Infrastructură.

Este vorba despre segmentul dintre nodul rutier cu DN1, în zona Corbeanca, și nodul cu DN1A, în apropiere de Mogoșoaia și Buftea, considerat în prezent cea mai avansată porțiune a lotului 1 al autostrăzii. Tronsonul are o lungime de aproximativ 7,5 kilometri.

Inițial, constructorul anunțase că ar putea deschide această secțiune încă din luna mai. Potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructură, termenul ar putea fi însă depășit, iar circulația ar putea fi permisă la sfârșitul lunii iunie sau în prima parte a lunii iulie, în funcție de ritmul lucrărilor și de condițiile meteo.

Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord are în total 17,5 kilometri, între zona DJ601 – Dragomirești și DN1 – Corbeanca, iar lucrările sunt realizate de asocierea formată din companiile Impresa Pizzarotti (Italia) și Retter Projectmanagement (România).

Autostrada A0 reprezintă noua centură a Capitalei, un proiect major de infrastructură care va ocoli Bucureștiul și va face legătura între principalele autostrăzi ale României, precum A1, A2 și A3, contribuind la reducerea traficului de tranzit din jurul orașului.

Dacă lucrările vor avansa conform estimărilor actuale, acest tronson ar putea deveni unul dintre primele segmente ale A0 Nord deschise circulației în 2026.