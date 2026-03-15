Ce salarii sunt în Armata Română în 2026. Cât câștigă soldații, ofițerii și personalul civil

Salariile din Armata Română variază semnificativ în funcție de grad, funcție și vechime, iar diferențele pot fi foarte mari între soldați și ofițerii superiori. Potrivit datelor prezentate recent, veniturile de bază, fără sporuri sau alte beneficii, pornesc de la aproximativ 5.000 de lei pentru personalul civil și pot ajunge până la 30.000 de lei pentru ofițerii cu funcții de conducere, conform profit.ro.

În cazul militarilor aflați la început de carieră, soldații și gradații profesioniști pot câștiga aproximativ 3.500 – 4.700 de lei net pe lună, la care se pot adăuga ulterior diverse sporuri și indemnizații specifice sistemului militar.

Pe măsură ce cresc în grad și vechime, veniturile devin mai mari. De exemplu, subofițerii și maiștrii militari pot ajunge la salarii de aproximativ 4.500 – 7.000 de lei, în timp ce ofițerii au venituri care pornesc de la aproximativ 7.000 – 8.000 de lei și pot depăși 11.000 de lei, în funcție de funcție și responsabilități.

La vârful ierarhiei militare, ofițerii superiori și cei aflați în funcții de conducere pot avea salarii care depășesc 20.000 de lei, ajungând în unele cazuri chiar la aproximativ 30.000 de lei lunar, fără a include sporurile.

În afara salariului de bază, personalul militar poate beneficia de mai multe drepturi suplimentare, precum normă de hrană, compensație pentru chirie, echipament, transport sau indemnizații pentru misiuni, care pot crește semnificativ venitul total.

Ministerul Apărării încearcă în prezent să atragă mai mulți candidați către cariera militară, în contextul în care Armata Română se confruntă cu un deficit de personal și are nevoie de zeci de mii de oameni pentru a ajunge la efectivele considerate optime.