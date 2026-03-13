- Publicitate -
O altă poveste lacrimogenă, dar falsă, virală pe internet. Jandarmul care a plătit din banii lui laptele furat de un bărbat

Ștefan Vlăsceanu
poveste falsa jandarm

O nouă poveste lacrimogenă, dar falsă, s-a viralizat în ultimele zile pe rețelele de socializare. Redactată cu AI, exact pe modelul taximetristului și al coafezei din Ploiești, de această dată un jandarm este personajul principal. 

Intitulată „Un tată care a sustras dintr-un magazin lapte pentru copilul lui a fost iertat de jandarm. Jandarmul a plătit chiar el produsele”, fake-news-ul a fost demontat de Jandarmeria Română.

„Un tată care a sustras dintr-un magazin lapte pentru copilul lui a fost iertat de jandarm. Jandarmul a plătit chiar el produsele.” Pentru mulți dintre noi poate părea o poveste emoționantă, dar, în spatele ei, ascunde informații false.

Hai să îți spunem care sunt motivele pentru care povestea care te-a emoționat e o dezinformare:

  • Furtul e o infracțiune, oricare ar fi motivul săvârșirii. Și, niciodată, nu va fi trecut cu vederea de un om al legii. Da, facem acte caritabile, dar nu omitem încălcarea legii
  • Detaliile de pe ținuta jandarmului, crede-ne pe cuvânt, nu au legătură cu uniforma noastră
  • Nici literele de pe cutia de lapte (suntem și noi părinți 😉)

Această narațiune falsă se adaugă celorlalte pe care Jandarmeria le-a semnalat și demontat în cadrul campaniei de combatere a dezinformării, „Sunt George și sunt real!”.

Cel mai important sfat pe care îl avem pentru tine: informează-te întotdeauna din surse oficiale și nu distribui o informație care distorsionează adevărul, oricât de emoționantă ar părea”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

