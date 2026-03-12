Femeie atacată cu ranga în Prahova, în propria casă, de către fostul soț. Bărbatul a fost arestat pentru tentativă de omor

O femeie în vârstă de 41 de ani din Pisculești a trecut prin clipe de coșmar duminică, pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii. Aceasta a fost atacată în propria casă de către fostul soț, care s-a năpustit asupra ei cu o rangă.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, agresiunea a avut loc în jurul orei 12.00. Înarmat cu o rangă metalică, bărbatul în vârstă de 48 de ani a pătruns fără drept în locuința fostei sale soții forțând ușa de la intrare și s-a năpustit asupra femeii, lovind-o în repetate rânduri în zona capului

Victima a reușit să iasă din casă și să fugă spre ieșirea din curte însă, bărbatul a urmărit-o și a lovit-o în continuare cu ranga.

Femeia de 41 de ani a fost salvată din mâinile fostului soț de către un vecin alertat de țipetele acesteia.

Potrivit concluziilor preliminare emise de S.M.L Prahova, femeia prezintă leziuni traumatice, care au putut fi produse prin lovire repetată cu corp dur și necesită 9-10 zile de îngrijiri medicale.

La data de 09.03.2026, procurorul de caz a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, cererea fiind admisă.

Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. (1) C. pen. rap. la art. 188 alin. (1) C. pen. și violare de domiciliu prev. de art. 224 alin.( 1) și alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1 ) C. pen.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite infracțiunile, fiind efectuate de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova cu sprijinul organelor de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale, delegate în cauză.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale sau dispunerea unor măsuri preventive reprezintă etape și activități de urmărire penală reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, respectiv asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.