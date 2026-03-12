Trafic oprit pe DN1 Ploiești-Brașov, la Timișul de Jos. Transport agabaritic blocat

Traficul rutier pe DN1 Ploiești-Brașov este blocat în totalitate joi, începând cu ora 11.30, în zona localității Timișul de Jos.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, un transport agabaritic a rămas blocat în apropierea unui limitator de înălțime amplasat la podul de la calea ferată.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 1 Predeal – Brașov, la kilometrul 148+500 metri, în zona localității Timișul de Jos, județul Brașov, pentru efectuarea manevrelor necesare, după ce un transport agabaritic a rămas imobilizat în apropierea unui limitator de înălțime amplasat la podul de cale ferată”, au transmis reprezentanții IGPR.

Se estimează reluarea circulației după ora 12.30.