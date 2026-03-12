Bărbat din Mănești dispărut de trei săptămâni. L-ați văzut?

Un bărbat în vârstă de 58 de ani din comuna Mănești, sat Coada Izvorului, este căutat de familie și autorități. Acesta a plecat de acasă în urmă cu aproximativ trei săptămâni și nu s-a mai întors.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț au fost sesizați, prin apel 112, la data de 11 martie a.c., de către un bărbat, despre faptul că, prietenul său, DIACONESCU MARIUS, de 58 de ani, a plecat în urmă cu aproximativ trei săptămâni, în mod voluntar de la domiciliul apelantului, din comuna Mănești, sat Coada Izvorului și nu a mai revenit până în prezent”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Semnalmente: aproximativ 165 cm înălțime, constituție atletică, aproximativ 70 de kilograme, ten deschis, ochi căprui, păr brunet, scurt.

La momentul plecării, aceasta purta un pulover de culoare gri, cu guler înalt și pantaloni tip jeans de culoare bej.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.