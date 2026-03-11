Beat criță a provocat un accident în Ploiești și a fugit de la fața locului

Un bărbat în vârstă de 58 de ani este cercetat penal după ce s-a urcat la volan beat criță și a provocat un accident rutier în cartierul Râfov din Ploiești.

Polițiștii au fost sesizați marți, în jurul orei 13.30, cu privire la producerea unui accident la intersecția străzilor Tinosu și Brazi.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că un bărbat ar fi condus un autoturism pe strada Brazi, iar la intersecția cu strada Tinosu, din municipiul Ploiești, în timp ce ar fi încercat să efectueze manevra de întoarcere, ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil. Ulterior producerii evenimentului rutier, conducătorul auto ar fi coborât din autoturism și ar fi părăsit zona.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au reușit, în scurt timp, identificarea și depistarea persoanei implicate, aceasta fiind un bărbat de 58 de ani, din municipiul Ploiești.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.