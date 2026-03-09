Bărbat de 28 de ani reținut după ce ar fi plecat cu un autoturism fără acordul proprietarului

Un bărbat de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din Ploiești după ce ar fi plecat cu un autoturism fără acordul proprietarului. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 martie 2026 și a fost semnalat printr-un apel la 112 de o femeie în vârstă de 26 de ani.

Potrivit polițiștilor, femeia a reclamat că a fost coborâtă din mașină de concubinul său, care a plecat apoi cu autoturismul. Vehiculul aparține unui bărbat de 58 de ani și fusese încredințat apelantei pentru a merge la cumpărături în municipiul Ploiești.

„Din cercetările efectuate a reieșit că autoturismul, aparținând unui bărbat în vârstă de 58 de ani, fusese încredințat apelantei pentru a se deplasa la cumpărături în municipiul Ploiești.

La un moment dat, femeia s-a deplasat cu autoturismul la un magazin din municipiu, unde s-a întâlnit în mod întâmplător cu concubinul său, un bărbat în vârstă de 28 de ani. Pe fondul unor discuții contradictorii, acesta s-a urcat la volanul autoturismului, ale cărui chei se aflau în contact, și a părăsit zona, deplasându-se în direcția ieșirii din municipiu”, a precizat IPJ Prahova.

Întrucât bărbatul se afla sub monitorizare electronică, în baza unui ordin de protecție emis anterior, polițiștii au colaborat cu structurile responsabile de monitorizare. Astfel, s-a stabilit că acesta se deplasa către municipiul București, fiind dat în atenția echipajelor de poliție.

Ulterior, bărbatul a fost interceptat și oprit în trafic. Acesta a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative, iar polițiștii au constatat că posedă permis de conducere valabil.

Autoturismul a fost recuperat și predat persoanei vătămate, iar bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt în scop de folosință.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările în cauză, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.