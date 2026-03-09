- Publicitate -
Un bărbat din Timișoara și-a ucis mama chiar de 8 Martie

crima timisoara

Duminică, 8 martie 2026, la Timișoara, a avut loc o crimă care a zguduit comunitatea. Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama chiar de 8 Martie, în apartamentul în care aceștia locuiau.

Potrivit primelor informații, bărbatul era cunoscut ca având probleme psihice. Acesta ar fi fost recent internat într-o clinică de psihiatrie, dar mama sa l-a scos din spital pe proprie răspundere, scrie Digi24.

Locuitorii zonei spun că bărbatul ar fi avut în trecut probleme cu consumul de droguri și că fusese internat și la Psihiatrie, la Jebel.

Din primele cercetări a reieșit faptul că bărbatul și-a înjunghiat mortal mama în locuința în care cei doi trăiau împreună. Vecinii au fost cei care au intervenit și l-au imobilizat pe bărbat până la sosirea echipajelor de poliție.

