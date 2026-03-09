Accident la Valea Călugărească, pe DN1B. Trei mașini implicate

Luni, 9 martie 2026, a avut loc un accident rutier în localitatea Valea Călugărească pe DN1B, pe sensul de mers dinspre Mizil spre Ploiești. În accident au fost implicate trei autovehicule. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații, un conducător auto, în vârstă de 56 de ani, nu a acordat prioritate la trecere la ieșirea de pe un drum comunal în DN1B. Acesta a acroșat un al doilea autoturism, condus de un tânăr de 18 ani, care circula, regulamentar, pe banda numărul 1 de mers.

În urma impactului, autoturismul de pe banda 1 a fost proiectat într-un al treilea autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani, care circula, regulamentar, pe banda a doua de mers.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

În urma testării cu aparatul etilotest, toți cei trei conducători auto au avut rezultat 0. Traficul în zonă a fost blocat pentru scurtă vreme, cele trei autovehicule fiind repede scoase în afara părții carosabile.