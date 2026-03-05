- Publicitate -
Incendiul din Bucov a pornit, cel mai probabil, de la bateriile sistemului fotovoltaic

Autor: Marius Nica
Un incendiu a izbucnit joi, 5 martie 2026, la o locuință din Bucov, iar intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor către alte construcții din zonă. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, potrivit ISU Prahova.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, iar flăcările au afectat ușor și peretele exterior al unei case învecinate.

Pompierii au intervenit pentru limitarea propagării și pentru protejarea construcțiilor din apropiere, incendiul fiind localizat pe o suprafață de aproximativ 80–100 mp. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, ca urmare a efectului termic al curentului electric la nivelul unor baterii asociate sistemului fotovoltaic cu care era dotată locuința.

Ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor continuă, însă primele concluzii indică drept sursă a izbucnirii incendiului zona de stocare a energiei, componentă care necesită montaj corect, ventilație adecvată și verificări periodice.

