Situație revoltătoare la Comarnic: Bivoli neîngrijiți și răniți, lăsați liberi pe străzi și terenuri

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au dat peste o situație revoltătoare pe raza orașului Comarnic. Mai mulți bivoli neîngrijiți, care prezintă diverse leziuni, au fost lăsați liberi în ultimele luni pe străzile orașului, pe terenurile din apropiere și în grădinile oamenilor.

În urma unui control efectuat în această săptămână, proprietarul animalelor a fost identificat și sancționat.

Trebuie precizat că în luna octombrie a anului trecut, același proprietar a fost sancționat cu 24.500 de lei pentru o situație similară.

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor acordă o atenție constantă aspectelor ce țin de bunăstarea animalelor și au efectuat verificări atât cu această ocazie, cât și anterior, pentru a se asigura că animalele sunt întreținute corespunzător și nu sunt expuse vreunui pericol.

În cadrul activităților desfășurate recent, a fost solicitat sprijinul reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, care au efectuat verificări de specialitate, conform competențelor legale, pentru evaluarea condițiilor de deținere și a stării de sănătate a animalelor.

Anterior, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat verificări la proprietarul animalelor, ocazie cu care au fost constatate aspecte privind condițiile de întreținere a acestora și au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale: două sancțiuni conform Legii nr. 205/2004 pentru îngrijirea necorespunzătoare a animalelor și o sancțiune conform Legii nr. 61/1991 pentru lăsarea acestora nesupravegheate, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 24.500 lei.

Precizăm că, la data de 3 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comarnic au fost sesizați de un cetățean cu privire la lăsarea nesupravegheată a mai multor animale, ocazie cu care, în urma verificărilor efectuate, a fost aplicată o sancțiune contravențională conform art. 2 pct. 17 din Legea nr. 61/1991 privind încălcarea normelor de conviețuire socială”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Aceeași situație descoperită și trei luni mai târziu

„De asemenea, în cursul lunilor februarie și martie 2026, polițiștii au fost sesizați din nou cu privire la aspecte similare, fiind constatate fapte de natură contravențională, iar deținătorul animalelor a fost sancționat conform legislației în vigoare.

În prezent, verificările continuă, polițiștii acționând în cooperare cu instituțiile competente pentru clarificarea completă a situației de fapt și aplicarea măsurilor legale care se impun. În situația în care, pe parcursul cercetărilor, vor fi identificate elemente care să întrunească condițiile constitutive ale unei infracțiuni, vor fi dispuse, cu promptitudine, măsurile procedurale prevăzute de lege”, au mai precizat polițiștii