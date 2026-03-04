- Publicitate -
Mașină răsturnată pe DN1, la Băicoi. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina rasturnata dn1 baicoi
sursa foto: Whatsapp Info Trafic Prahova

Un accident rutier în urma căruia o mașină s-a răsturnată pe mijlocul DN1, în zona orașului Băicoi, a avut loc în miercuri dimineață, în jurul orei 09,30. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav. 

Potrivit autorităților, accidentul s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate. O mașină a intrat în DN1 de pe un drum lăturalnic și a fost acroșată de un alt autoturism care se deplasa regulamentar pe drumul național.

În urma coliziunii, una dintre mașini s-a răsturnat. Trei persoane se aflau în cele două mașini la momentul producerii accidentului.

O singură persoană a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale la locul accidentului

