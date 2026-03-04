Incendiu puternic într-un bloc din Găești. 21 de persoane, inclusiv copii, evacuate

Un incendiu violent a izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 04:00, într-un bloc situat de pe strada 1 Decembrie, din Găești, județul Dâmbovița. 21 de persoane, printre care și cinci copii, au fost evacuate.
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.
„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, afectând o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.
Din cauza degajărilor de fum pe casa scării, au fost evacuate 21 de persoane – 16 adulți și 5 copii. Aceștia nu au necesitat îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.