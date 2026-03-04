- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu puternic într-un bloc din Găești. 21 de persoane, inclusiv copii, evacuate

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
incendiu Găești
Foto sursă: ISU Dâmbovița

Un incendiu violent a izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 04:00, într-un bloc situat de pe strada 1 Decembrie, din Găești, județul Dâmbovița. 21 de persoane, printre care și cinci copii, au fost evacuate.

- Publicitate -

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, afectând o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.

- Publicitate -

Din cauza degajărilor de fum pe casa scării, au fost evacuate 21 de persoane – 16 adulți și 5 copii. Aceștia nu au necesitat îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

incendiu bloc
Foto sursă: ISU Dâmbovița

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -