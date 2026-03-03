- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Motociclist de 84 de ani, rănit într-un accident în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
foto cu caracter ilustrativ

Polițiștii rutieri au intervenit astăzi după producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Covurlui, din municipiu.

- Publicitate -

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 46 de ani, care conducea un autoturism pe strada Covurlui, din direcția străzii Democrației către strada Buna Vestire, ar fi intrat în coliziune, la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, cu un motociclu condus de un bărbat de 84 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

- Publicitate -

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale, într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Zeci de minori bătuți, băuți sau drogați, duși la Spitalul de Pediatrie Ploiești de către polițiști

Luiza Toboc Luiza Toboc -
50 de minori au fost transportați la Spitalul de...

Ploiești, fără păcănele! Mihai, un dependent care susține campania: ”Am muncit pentru cămătari”

Corina Matei Corina Matei -
„Ploiești, fără păcănele!” este campania demarată de Observatorul Prahovean...

Stomatologul ploieștean Edi Limboșeanu, blocat în Doha din cauza războiului din Iran: „În depărtare se aud explozii”

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Medicul ploieștean Eduarth Limboșeanu este blocat în Doha (Qatar),...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -