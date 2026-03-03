Motociclist de 84 de ani, rănit într-un accident în Ploiești

Polițiștii rutieri au intervenit astăzi după producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Covurlui, din municipiu.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 46 de ani, care conducea un autoturism pe strada Covurlui, din direcția străzii Democrației către strada Buna Vestire, ar fi intrat în coliziune, la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, cu un motociclu condus de un bărbat de 84 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale, într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.