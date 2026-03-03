„Nunta de Vis” Ploiești, trei zile de inspirație: 35 de expozanți, 10 live-uri și 10 ore de show

Prima ediție a Târgului „Nunta de Vis” – Ediția de primăvară, organizată la Palatul Culturii din Ploiești (27 februarie – 1 martie 2026), s-a încheiat, dar emoția momentului încă rămâne. Timp de trei zile, viitorii miri și familiile lor au descoperit servicii premium, idei noi și furnizori cu standarde ridicate de calitate.

„Nunta de Vis” a fost, de la prima ediție, mai mult decât un târg: o experiență completă, cu atmosferă, muzică live și o selecție de expozanți care acoperă întregul „drum” al unei nunți – de la locație și meniu, până la muzică, video, beauty și organizare.

Cine a fost prezent la standuri

La standurile expozanților, vizitatorii i-au întâlnit pe:

Centrul de evenimente President, Celebrity Ballroom, Sky Events, Maraboo Events, Axi Events, Retro Events, Eclipsa Snagov, Da Vinci, Restaurant&Pub Nabucco, Restaurant Cristal, Restaurant Berbec / Hotel Central, Casa Seciu, Casa Timiș, Le Bonbon, Narcisa, Delice, Prăjituria Moft, Crama de Piatră, Feruccio Wines, Ramatuelle, Compas Coffee, BES România, Rad Medical, First Dent, Trupa Vogue, DJ-Retrologia, formația Nicoleta Ștefan, Brâu Muntenesc, Lorelia Elegance, Ely Art Bijoux, wedding planner Silvia G, Flexx App.

Evenimentul a fost organizat de Grupul Observatorul Prahovean și s-a bucurat de parteneri importanți precum: Magic FM (partener media principal), Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Consiliul Județean Prahova.

Pe lângă experiența unui târg premium cu acces gratuit, organizatorii au pregătit și o tombolă cu peste 20 de premii, inclusiv o surpriză majoră pentru viitoarele mirese: o rochie de mireasă de lux, oferită de Lorelia Elegance.

Mesajul organizatorilor

Organizatorii evenimentului, Grupul Observatorul Prahovean și Expo Prahova, au transmis și un mesaj de mulțumire atât participanților, cât și vizitatorilor:

”Le mulțumim expozanților, artiștilor, partenerilor și tuturor celor care ne-au trecut pragul. Fără voi, această poveste nu ar fi fost posibilă. Ne revedem la ediția de toamnă. Până atunci, rămânem conectați și continuăm să visăm împreună la evenimente perfecte”

Cifrele primei ediții Nunta de Vis Ploiești

35 de expozanți peste 1.000 de vizitatori 10 transmisiuni live 20 de artiști, soliști și instrumentiști 10 ore de show 3 zile pline de inspirație, întâlniri și planuri pentru cele mai frumoase evenimente

