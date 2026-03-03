Doi copii din Florești, un băiat de 15 ani și o fată de 12 ani, au fugit de acasă. I-ați văzut?

Polițiștii sunt alertă după ce doi copii din Florești, un băiat în vârstă de 15 ani și o fată în vârstă de 12 ani, au fugit de acasă.

UPDATE: Cei doi minori au fost depistați pe raza localității Florești.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că aceștia nu au fost victime ale vreunei infracțiuni.

Articol inițial

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.2 Florești, au fost sesizați de către o femeie despre faptul că, fiul său PANTAIA GEORGIAN DANIEL de 15 ani, a plecat în data de 2 martie a.c., în mod voluntar de la domiciliul din localitatea Florești împreună prietena sa, NEDA CARLA de 12 ani din aceeași localitate și nu au mai revenit până în prezent.

Semnalmente PANTAIA GEORGIAN DANIEL: aproximativ 190 cm înălțime, aproximativ 80 de kilograme, ten deschis, ochi căprui, păr negru, creț.

La momentul plecării acesta purta un trening de culoare crem și adidași de culoare neagră.

Semnalmente NEDA CARLA: aproximativ 170 cm înălțime, aproximativ 55 de kilograme, ochi căprui, păr negru, lung.

La momentul plecării aceasta purta un trening de culoare gri, hanorac negru și papuci.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minorii în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.