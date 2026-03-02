Accident în Ploiești. Un motociclist de 21 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs luni, 2 martie, pe strada Vasile Lupu din Ploiești. Un motociclist de 21 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi ieșit dintr-o parcare prin viraj la stânga și ar fi intrat în coliziune cu un motociclu condus de un tânăr de 21 de ani, care se deplasa din direcția străzii Cuza Vodă către Bulevardul Republicii.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului, fiind întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.