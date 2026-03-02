Amenzi de 27.000 de lei, pentru comerț neautorizat cu mărțișoare la Ploiești

În perioada 27 februarie – 1 martie 2026, Poliția Locală Ploiești a dat amenzi în urma unei acțiuni de control desfășurate în vederea verificării legalității comerțului cu mărțișoare, flori și suveniruri în spațiile publice, precum și a respectării amplasamentelor stabilite de primărie.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Activități Comerciale au aplicat 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 24.000 lei, conform H.C.L. nr. 228/2006. Concret, aceste amenzi s-au acordat pentru nedeținerea convenției de ocupare a domeniului public emisă de Primărie, nerespectarea suprafeței închiriate sau a amplasamentului stabilit pentru desfășurarea activității.

Amenzi și pentru deșeurile rezultate în urma comercializării mărțișoarelor

Un alt obiect al activității de control a vizat modul în care sunt depozitate deșeurile provenite din comercializarea de mărțișoare.

Astfel, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat verificări în zonele destinate comercializării produselor specifice sărbătorii Mărțișorului, pentru depistarea persoanelor care depozitează deșeuri de orice natură în afara recipientelor de colectare.

„Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, conform Cap. II pct. 4 din H.C.L. nr. 676/2024, în valoare totală de 3.000 lei, pentru abandonarea de ambalaje, lăzi, deșeuri, resturi de flori pe domeniul public”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Ploiești.

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciilor de Ordine Publică și Intervenție Rapidă au asigurat respectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, conform prevederilor Legii nr. 61/1991.

