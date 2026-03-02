Un șofer în vârstă de 80 de ani a provocat un accident pe DN1B, la Chițorani, după ce i s-a făcut rău la volan [IMAGINI]

Un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule a avut loc luni dimineață pe DN1B în Prahova, în zona localității Chițorani. Potrivit martorilor, dar și primelor cercetări, șoferului unui autoturism i s-ar fi făcut rău la volan și pătruns pe contrasens.

- Publicitate -

Un bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, aflat la volanul unui autoturism Skoda Octavia, se deplasa pe sensul de mers spre Ploiești. În zona unei treceri de pietoni, unde nu sunt montați parapeți, i s-ar fi făcut rău la volan.

A pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens și s-a oprit într-un camion oprit într-o parcare de la marginea drumului.

- Publicitate -

Doar norocul a făcut ca din sens opus, la momentul producerii accidentului, să nu circule nicio mașină.

La fața locului au fost mobilizați atât polițiști cât și salvatori din cadrul ISU Prahova.

Șoferul autoturismului a fost preluat de paramedici și transportat la spital. Pasager în mașina acestuia era și o femeie în vârstă de 74 de ani care a scăpat cu răni ușoare.

- Publicitate -

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 2 martie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1B, în localitatea Albești Paleologul.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări efectuate, au constatat că un bărbat de 81 de ani, aflat la volanul unui autoturism, care circula pe Drumul Național 1B, în localitatea Albești-Paleologu, din direcția Buzău către Ploiești și la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi acroșat parapetele din beton care separă cele două sensuri, intrând în coliziune cu o autoutilitară parcată în afara părții carosabile.

- Publicitate -

În urma producerii evenimentului, atât conducătorul auto cât și o pasageră de 68 de ani, care se afla în autoturism, au fost transportați la unitatea medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, urmând să îi fie recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

- Publicitate -