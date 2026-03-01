Cât este ajutorul de deces în 2026. Cine primește banii

În 2026, ajutorul de deces acordat în România rămâne neschimbat față de anul trecut, până la adoptarea unui nou buget, și poate acoperi o parte din cheltuielile generate de înmormântare și alte costuri asociate, atât pentru pensionari și asigurați, cât și pentru membrii de familie neasigurați ai acestora, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

În România, ajutorul de deces acordat de stat, prin Casa Națională de Pensii Publice, este stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de deces în 2026

Conform prevederilor legale aplicabile începând cu 13 februarie 2025 (prin Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat), valorile ajutorului de înmormântare sunt:

- Publicitate -

8.620 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

4.310 lei – în cazul decesului unui membru de familie neasigurat al asiguratului sau pensionarului.

Prin Legea nr. 10/2025 se stabilește cuantumul ajutorului de deces, iar prevederile sale se aplică și în 2026 până la adoptarea unui nou act normativ. Valorile sunt calculate în funcție de câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului.

Cine primește ajutor de deces

Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului:

asiguratului;

pensionarului;

persoanei care, în ultimele 6 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă;

persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu;

unui membru de familie al asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Termenul și modalitatea de plată a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, astfel:

- Publicitate -

în situația decesului asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana decedata;

în situația decesului unui membru de familie, neasigurat, al asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului –-de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul asiguratul/pensionarul sau persoana aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie.

Ajutorul de deces poate fi solicitat în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.