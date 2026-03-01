Jaful din păduri, în cifre oficiale: 189 de dosare penale și sute de controale în Prahova

Tăieri ilegale, furt de arbori, transporturi cu diferențe între actele din SUMAL și realitatea din teren. Așa arată, pe scurt, bilanțul delictelor silvice în județul Prahova în 2025.

Datele transmise de IPJ Prahova, la solicitarea Observatorul Prahovean, arată că în 2025 au fost înregistrate 189 de dosare penale privind comiterea unor infracțiuni în domeniul silvic.

Ce tipuri de infracțiuni au fost constatate

Cele mai frecvente fapte au vizat:

tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național;

furtul de arbori, atât din fondul forestier național, cât și din afara acestuia;

introducerea de date informatice nereale în sistemul informațional integrat pentru păduri;

reducerea suprafeței fondului forestier;

nereguli privind depozitarea materialelor lemnoase, inclusiv diferențe între stocul fizic și cel scriptic înregistrat în aplicația SUMAL 2.0;

transporturi de material lemnos cu diferențe semnificative între volumul înscris în avizul de însoțire și cel constatat în urma verificărilor.

Cu alte cuvinte, vorbim atât despre tăieri ilegale clasice, cât și despre tentative de „cosmetizare” a documentelor sau diferențe între acte și realitate.

Peste 700 de controale într-un singur an

În 2025, polițiștii din cadrul IPJ Prahova au desfășurat peste 700 de acțiuni și controale în domeniul silvic. Verificările au avut loc:

în fondul forestier național;

în parchete de exploatare a masei lemnoase;

în depozite ale agenților economici;

pe drumurile publice și forestiere.

Controalele au vizat atât exploatarea, cât și depozitarea și transportul materialului lemnos.

Amenzi de peste 200.000 de lei și confiscări consistente

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate aproximativ 100 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 171/2010, în valoare totală de aproximativ 206.000 de lei.

Pe lângă amenzi, autoritățile au dispus confiscarea unui volum de aproximativ 1.300 de metri cubi de material lemnos, evaluat la circa 360.000 de lei.

Pentru o mai bună reprezentare, volumul confiscat echivalează cu aproximativ 50 de camioane de mare tonaj sau lemnele necesare pentru încălzirea a peste 100 de gospodării într-o iarnă.

Datele statistice mai arată că a fost înregistrat ca tăiat ilegal un volum total de 50 mc de material lemnos, dintre care 32 mc provin din săvârșirea de infracțiuni.

Nu există „zone roșii” în Prahova

Potrivit informațiilor transmise, nu au fost identificate zone sau localități din județ în care delictele silvice să reprezinte un fenomen distinct. Faptele au fost comise izolat, în mai multe localități din Prahova.

Chiar dacă nu există un „epicentru” al tăierilor ilegale, cifrele arată că fenomenul rămâne prezent în județ, sub diverse forme, de la tăieri fără drept și furt de arbori, până la diferențe între scriptic și faptic în lanțul de exploatare și transport.