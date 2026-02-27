Bărbat prins în flagrant de polițiști în timp ce fura din Lidl Băicoi

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din județul Dâmbovița este cercetat penal după ce a fost prins în flagrant de către polițiști, în timp fura din supermarketul Lidl din Băicoi.

Potrivit IPJ Prahova, miercuri, în jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Băicoi au intervenit operativ și au depistat în flagrant delict, în incinta unui supermarket situat pe strada Republicii din localitate, un bărbat bănuit de comiterea unei infracțiuni de furt.

Din cercetările desfășurate la fața locului a rezultat că persoana în cauză ar fi sustras 11 pachete de cafea, pe care le-ar fi transportat ulterior la autoturismul personal.

În urma controlului efectuat asupra autovehiculului, polițiștii au identificat produsele sustrase în portbagaj, reușind recuperarea integrală a prejudiciului.

Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, din județul Dâmbovița, a fost condus la sediul Poliției Orașului Băicoi pentru continuarea verificărilor și dispunerea măsurilor legale.

Prejudiciul, în valoare de aproximativ 500 de lei, a fost recuperat în totalitate și predat reprezentanților societății comerciale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.