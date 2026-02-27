Așa arată DN1D Ciorani-Albești: „Dăm din groapă în groapă și riscăm să facem accident”

Starea DN1D pe tronsonul cuprins între Ciorani și Albești Paleologu este groaznică. Vremea rece și înghețul din acest sezon au făcut ca parcurgerea acestei zone să fie o adevărată loterie.

Mai mulți șoferi susțin că riscul de accidente este iminent și că nimeni nu face nimic.

Precizăm că DN1D se află în administrarea Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere și nu este pentru prima dată când prezentăm cât de mult s-a degradat acest tronson.

„De aproape o lună de zile drumul DN1D, în zona Ciorani-Albești Paleologul arată groaznic! Este plin de cratere și gropi suficient de adânci încât să faci o pană sau doamne ferește un accident!

Dai din groapa în groapa. Cine nu cunoaște drumul și nu știe să folosească aplicația Waze, care din fericire pentru noi deținătorii de autoturisme ne mai salvează puțin prin raportarea gropilor, se aleg cu pană la mașină și jante îndoite.

Plătim taxe și impozite care ajung la mai bine de un sfert din salariile minime ca să mergem pe niște drumuri de tot râsul”, este mesajul primit pe adresa redacției împreună cu fotografiile din articol.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere CNAIR.