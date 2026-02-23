- Publicitate -
A murit artista prahoveancă Ligia Bălaj Popescu

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Uniunea Artiștilor Plastici din România a anunțat luni dimineață trecerea în neființă a prahovencei Ligia Bălaj Popescu. 

Lucrările sale de tapiserie au fost apreciate de-a lungul timpului, ajungând în colecții de stat și particulare atât din țară cât și din străinătate.

Ligia Bălaj Popescu s-a născut la 15 iunie 1952 în comuna Șoimari. A urmat în perioada 1974-1978 cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ București, Secția Tapiserie-Contexturi.

Debutul artistic ca membră a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Ploiești a avut loc în anul 1978, iar din 1986 devine membră definitivă a U.A.P.R. la secția tapiserie.

De-a lungul vieții a participat la numeroase expoziții județene, interjudețene și naționale cu lucrări de pictură, grafică și tapiserie.

Expoziții personale: Ploiești și Buzău.

Lucrările sale au ajuns la Muzeul de Artă din Ploiești și Muzeul Național de Artă – în Grecia și Germania.

„Înhumarea va avea loc, marți, 24 februarie, ora 11.00, Cimitirul Mihai Bravu, Ploiești”, au transmis reprezentanții UAPR

