Incident rutier pe DN1A, la Gura Vitioarei: Un tânăr a intrat cu mașina într-o conductă de gaze

Roxana Tănase
Roxana Tănase
masina intrata in conducta de gaze

Un incident rutier s-a produs sâmbătă noapte, în jurul orei 23:00, pe DN1A, în localitatea Gura Vitioarei. Un tânăr în vârstă de 19 ani a intrat cu mașina într-un stâlp, iar apoi autoturismul a fost proiectat într-o conductă de gaze.

Tânărul se deplasa pe DN1 A, dinspre Cheia către Ploiești și, potrivit primelor informații, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, pierzând controlul direcției.

Deși impactul putea avea consecințe grave, conducătorul auto nu a necesitat transportul la spital.

Autoritățile au intervenit pentru a securiza zona și pentru a preveni producerea unui incident major, ca urmare a avarierii conductei de gaze.

Un cititor ne-a trimis imagini de la fața locului.

