Bilanț intervenții în Prahova: 9 misiuni ale pompierilor în urma codului galben de ninsori

Pompierii militari din cadrul ISU Prahova au intervenit în nouă situații de urgență, în ultimele 24 de ore, pe fondul avertizării meteorologice. Prahova se află sub cod galben de ninsori și intensificări ale vântului.

Potrivit ISU Prahova, fenomele meteorologice nu au rămas fără urmări. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în Ploiești, Vadu Săpat, Valea Doftanei și Găgeni, pentru degajarea copacilor.

Alte două intervenții au avut loc în municipiul Ploiești, pentru degajarea unor cabluri și a unui element de construcție desprins de pe fațada unui bloc din municipiu.

Intervenții în Prahova

7 misiuni pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil, în Vadu Săpat, Valea Doftanei, Găgeni și în municipiul Ploiești;

1 intervenție pentru îndepărtarea unor cabluri căzute, care prezentau pericol pentru participanții la trafic și pietoni, în municipiul Ploiești;

1 intervenție pentru degajarea unui element de construcție desprins de pe fațada unui bloc, tot în Ploiești.

Echipajele de pompieri rămân mobilizate și pregătite să intervină în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, iar cetățenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților și să manifeste prudență în deplasări.