Situația traficului în Prahova: Se circulă în condiții de iarnă

În noaptea de vineri, 20 februarie 2026, în Prahova a început din nou ninsoarea viscolită. Pe drumuri se circulă în condiții de iarnă. În aceste condiții reprezentanții IPJ Prahova au transmis care este starea principalelor drumuri din județ. De asemenea, aceștia au precizat faptul că intensificările vântului determină îngreunarea condițiilor de trafic și impun adoptarea unei conduite preventive, cu adaptarea permanentă a vitezei la condițiile de drum.

Pe arterele de circulație care tranzitează județul Prahova este înregistrată următoarea situație, la ora 23:45:

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe Drumul Național 1 (E60), în zona stațiunilor montane și pe Drumul Național 1A, în zona Cheia.

Pe Drumul Național 1D, traficul rutier este restricționat, la acest moment, ca urmare a unui eveniment rutier în care a fost implicat un ansamblu de vehicule.

În prezent, echipajele de intervenție desfășoară activități pentru repunerea ansamblului de vehicule pe partea carosabilă.

De asemenea, în zonă sunt înregistrate precipitații sub formă de ninsoare viscolită.

Polițiștii rutieri acționează pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire, în zonele afectate de aceste fenomene meteorologice.

Polițiștii rutieri rămân în teren pentru monitorizarea permanentă a stării de viabilitate a drumurilor publice și pentru asigurarea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță.