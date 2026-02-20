- Publicitate -
Trafic restricționat pe DN1D din cauza unei autoutilitare care a derapat

trafic restrictionat
Foto cu caracter ilustrativ

Vineri, 20 februarie 2026, o autoutilitară cu semiremorcă a derapat pe DN1D, ducând la restricționarea traficului pe ambele sensuri. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

UPDATE, ora 23:55: Traficul rutier a fost reluat pe tronsonul afectat. 

În continuare, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil acoperit parțial de zăpadă frământată.

În zonă se acționează cu utilaje de deszăpezire pentru asigurarea viabilității părții carosabile și menținerea siguranței rutiere.

Știre inițială

„La acest moment, circulația rutieră pe Drumul Național 1D este restricționată pe ambele sensuri de deplasare, ca urmare a unui eveniment rutier în care a fost implicat un ansamblu de vehicule”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

La fața locului intervin polițiștii rutieri. A fost solicitat și sprijinul unor utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor de la fața locului, pe DN1D, viscolește și a început să se depună și un strat de zăpadă.

Revenim cu detalii.

