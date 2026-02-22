Ambasada Germaniei la București angajează paznic. Ce salariu oferă și care sunt condițiile de angajare

Ambasada Republicii Federale Germania București a publicat o ofertă de angajare pentru ocuparea unui post de personal pază și securitate în regim de ture, pentru clădirea din Capitală.

Potrivit anunțului, contractul este pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de trei luni. Programul de lucru este de 40 de ore pe săptămână, incluzând ture de noapte și de weekend.

Ce atribuții va avea persoana angajată

Activitatea presupune, printre altele:

controlul documentelor de identitate și al persoanelor în timpul serviciului de zi;

supravegherea și controlul securității în sala de așteptare a secției consulare / a ambasadei;

furnizarea de informații simple la poartă sau în sala de așteptare;

operarea sistemelor de supraveghere video, a sistemului de alarmă și a sistemului de acces în clădire;

supravegherea clădirii în timpul programului în ture, inclusiv monitorizarea camerelor și efectuarea tururilor de control.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii candidați

Pentru ocuparea postului sunt necesare:

cunoștințe bune de limba engleză (scris și vorbit); cunoștințele de limba germană reprezintă un avantaj;

cunoștințe foarte bune de limba română;

studii școlare încheiate (minimum învățământ obligatoriu), preferabil studii finalizate;

formare profesională încheiată – constituie avantaj;

experiență practică în domeniul pazei sau în activități similare – constituie avantaj;

condiție fizică bună, inclusiv capacitatea de a lucra în ture de noapte;

spirit de echipă, disponibilitate, flexibilitate și bune abilități de comunicare;

seriozitate și discreție.

Ce salariu este oferit

Salariul este stabilit conform grilei pentru angajații locali ai ambasadei. Pentru candidații fără experiență relevantă, salariul de încadrare este de 7.027 de lei brut (aproximativ 4.110 lei net), la care se adaugă sporurile pentru munca de noapte și de weekend.

Experiența profesională relevantă poate influența pozitiv nivelul salarial.

Cum se depun candidaturile

Dosarele trebuie transmise exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail indicată în anunț ([email protected]) și trebuie să conțină:

CV în limba germană sau engleză;

scrisoare de intenție în limba germană sau engleză;

dovada studiilor și a formării profesionale (după caz);

copie a pașaportului sau a cărții de identitate.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 28 februarie 2026.

Candidații preselecționați vor fi invitați la interviu după evaluarea documentelor. Reprezentanții ambasadei precizează că eventualele cheltuieli de deplasare nu pot fi decontate.