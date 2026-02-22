- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Lucrările pe DJ 102I, drumul care leagă Valea Doftanei de Săcele, avansează în județul Brașov

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
dj sacele valea doftanei

Unul dintre cele mai așteptate proiecte rutiere, care leagă județele Prahova și Brașov, DJ 102I intră într-o nouă etapă de execuție.

- Publicitate -

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a anunțat că lucrările la sectorul din județul Brașov au fost reluate în luna februarie, imediat ce condițiile meteo au permis intervenția în teren, chiar dacă oficial sezonul construcțiilor nu a fost încă deschis.

12,43 kilometri pe teritoriul județului Brașov

Pe raza județului Brașov, drumul interjudețean are o lungime de 12,43 kilometri. În această perioadă, lucrările se concentrează pe structura rutieră, în special pe:

- Publicitate -
  • consolidări cu ziduri de sprijin;
  • realizarea de piloți forați în zonele cu risc;
  • refacerea podețelor de pe traseu.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -