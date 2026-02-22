Lucrările pe DJ 102I, drumul care leagă Valea Doftanei de Săcele, avansează în județul Brașov

Unul dintre cele mai așteptate proiecte rutiere, care leagă județele Prahova și Brașov, DJ 102I intră într-o nouă etapă de execuție.
Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a anunțat că lucrările la sectorul din județul Brașov au fost reluate în luna februarie, imediat ce condițiile meteo au permis intervenția în teren, chiar dacă oficial sezonul construcțiilor nu a fost încă deschis.
12,43 kilometri pe teritoriul județului Brașov
Pe raza județului Brașov, drumul interjudețean are o lungime de 12,43 kilometri. În această perioadă, lucrările se concentrează pe structura rutieră, în special pe:
- consolidări cu ziduri de sprijin;
- realizarea de piloți forați în zonele cu risc;
- refacerea podețelor de pe traseu.
